Jeans Levi's del 1880 venduti per 76mila dollari nel New Mexico: ritrovati in una miniera d'oro. Effetto stone washed e strappi come per quelli attuali

Un paio di jeans Levi's del 1880 sono stati venduti per 76.000 dollari durante un'asta nel New Mexico (Stati Uniti), secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Ad aggiudicarsi il prezioso capo è stato Kyle Haupert, un commerciante di abbigliamento vintage di 23 anni di San Diego.

Jeans Levi's all'asta per 70mila dollari: il commento

«Sono ancora un po' disorientato, sono molto sorpreso di me stesso per essere riuscito ad acquistarlii», ha detto Kyle Haupert al Wall Street Journal. Il giovane si è aggiudicato l'asta in società con Zip Stevenson, proprietario dell'azienda di abbigliamento vintage, Denim Doctors. I jeans ultracentenari sono stati ritrovati anni fa in una miniera d'oro dismessa, secondo la rivista esperta del settore moda Long John. Haupert ha documentato l'asta e il paio di jeans pregiati sull'account Instagram del suo negozio, Golden State Vintage. Il modello Levi's comprato all'asta è uno dei più famosi, usato ai tempi della corsa all'oro, c'è chi l'ha definito "il Santo Graal del collezionismo vintage". La Levi's venne fondata a San Francisco da Levi Strauss nel 1853. Curiosamente quei vecchi jeans sono in pratica uguali a quelli oggi in voga: strappi ed effetto stone washed sono naturali, ma il risultato finale è lo stesso. Pantaloni eterni, insomma.