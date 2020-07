Jacquemus sfila nei campi di grano: «L'Amore è nelle piccole cose»

Formula che vince non si cambia. Soprattutto in tempi di Covid e soprattutto se sei ormai il designer più celebrato del mondo social, l'esteta per eccellenza per il quale ogni modello è un colpo d'occhio diverso. Così Jacquemus per la sua Primavera Estate 2021 torna a sfilare nei campi, questa volta in un campo di grano a un'ora da Parigi, raso ad arte per lasciare giusto lo spazio della passerella e delle sedute per gli invitati (poi c'è anche un letto che fa parte della scenografia, ovviamente diventato subito virale). Si chiama "L'Amour" e la sensazione è quella ultrapoetica di un tempo sospeso in cui regnano poesia, colori pastello e musica gitana.

«Ho immaginato le persone riunirsi celebrando l'amore - spiega Simon Porte Jacquemus - per ricordarmi che durante il lockdown, quando il mio team era separato, siamo diventati una catena umana che ha eseguito con amore ogni passo del processo creativo. Ogni decisione che prendo per Jacquemus è motivata prima dall'amore, poi dall ragione». Amore che lo porta a puntare sempre di più sulla sostenibilità come già successo per la sfilata eco friendly nei campi di lavanda, un'idea vincente che gli è valsa gli onori delle cronache per mesi. E sempre nel nome de "L'Amour", Jacquemus ha scelto un ritmo più sostenibile per la presentazione delle collezioni, decidendo di far sfilare uomo e donna insieme già l'anno scorso: «una decisione che quest'anno ci ha salvati - spiega - perché avevamo ricevuto tutti i nostri ordini di tessuto prima del lockdown. Con questa piccola collezione, presentata soprattutto alle nostre famiglie e amici, portiamo i nostri mondi interiori all'esterno e interpretiamo gli umili tessuti e oggetti con cui viviamo e che hanno ciascuno la sua poesia da recitare».Una poesia che è nelle piccole cose, in tagli asciutti ma non privi di genio (vedere per credere il primo abito bianco con bretelle che decorano la scollatura e una gonna svasata talmente fluida da sembrare un pantalone), in un'eleganza semplice ma mai rustica malgrado l'ambientazione. «L'Amore si rivela in piccole meraviglie». Jacquemus pure.