Franca Sozzani (ex Vogue) vende il guardaroba

Unaproveniente dal guardaroba disarà disponibile sul portale fashiona partire dall’11 febbraio. I proventi della, ovviamente tuttidell’ultimo secolo, saranno devoluti a favore delpresso il Brigham and Women’s Hospital di Harvard, fondo istituito da Francesco Carrozzini, figlio dell’amatissimascomparsa nel dicembre 2016.La selezione in donazione contasenza tempo e ben, tra vestiti, gonne, completi e capispalla provenienti da collezioni. Tra questi, saranno in vendita anche l’abito rosso di, indossato l’ultima volta nel giugno 2016 sul red carpet di una serata benefica (occasioni alle quali l’editor in chief Condé Nast teneva particolarmente) e l’iconico cappotto a quadri firmato. L'intera linea sarà suddivisa in 5 categorie rappresentanti la carriera e lo stile di Franca Sozzani durante tutta la sua vita:La decisione di procedere alla donazione è stata presa proprio dal figlio, fotografo e già autore del film(che debutterà proprio l'11 febbraio e sarà anch'esso disponibile sulla piattaforma Yoox) e da qualche mese marito della bella figlia di Anna Wintour, insieme a Federico Marchetti, Ceo del gruppo Yoox Net-A-Porter nonché amico di famiglia Carrozzini.Così, a due anni dalla sua morte, Franca Sozzani, una donna che ha dedicato l'intera vita supportando la creatività, lavoratrice sempre impegnata nelle cause umanitarie più importanti, continua il suo mandato senza smettere di dettare moda e stile, oltre al tempo e allo spazio, come solo i grandi sanno fare.