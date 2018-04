di Laura Bolasco

Alzi la mano chi nell’ultima settimana non ha indossato un, un paio dio un. Gli, e tutti i più famosi brandin fila indiana, sono tornati nel nostro armadio con la stessa disinvoltura e sfacciataggine delche fa capolino sotto il pantalone quando accavalliamo le gambe. Che il fenomeno, per la gioia di tutte le fan del denim, sia ancora sulla cresta dell’onda, è un dato reale, concreto e di grandissima tendenza, proprio come idi quando eravamo giovani teenager. Ma se dine abbiamo già visti di tutti i colori, per passare al livello superiore non resta che guardare al passato: con idi quelle che sono state le pioniere dellal’upgrade ad icona fashion è più che garantito.Tra l’avanzamento di carriera da cameriera del Central Perk a direttrice vendite da Ralph Lauren il suo guardaroba ha subito nel tempo forti evoluzioni. Ma, mito incontrastato di quell’epoca, nel giro di 10 stagioni non ha sbagliato neanche un outfit:si sono alternati ache hanno dominato il suo stile fino alla più che meritata promozione.sono stati poi le mise di tantissime puntate in cui però il protagonista è sempre rimasto solo uno: ilalla Jennifer Aniston.Si dice che negli anni 90 ci fossero le top model, e poi c’era Kate Moss. Fu con la regina delle sfilate che nacque un nuovo modello di bellezza, assolutamente innovativo per l’epoca e decisamente opposto alle colleghe Cindy e Claudia, sensuali e tutte curve, a cui il pubblico era abituato. Dentro e fuori le passarelle lo stile e il fascino di Kate Moss conquistarono proprio tutti, dai designer più famosi a Johnny Depp.(impossibile dimenticare l’abito nudo indossato ad un party nel 1993),(t-shirt e jeans o minigonna), e scioltezza nell’abbinare lecon qualsiasi cosa le capitasse a tiro (anche con un vestito elegante in occasione del suo diciannovesimo compleanno) hanno fatto della modella una vera icona fashion di quell’epoca.Unastile boscaiola: bastano tre capi per descrivere gli anni 90 della baby attrice prodigio protagonista di E.T. In quegli anni è nel pieno dell’adolescenza che vive da vera, ribelle e trasgressiva e non solo nell’abbigliamento. Le foto di quegli anni che la ritraggono sembrano state scattate ieri.ai piedi per il giorno;e ribelli per le apparizioni sul tappeto rosso: il passaggio da attrice a trend setter non è mai stato così breve.come quelli che vanno di moda ora, undello stessodi cui erano rivestite borse e scarpe la scorsa stagione e i, come quelli di ogni millennial di oggi che si rispetti. Eppure stiamo parlando del 1995, Gwen Stefani era leader del suo gruppo musicale rock alternativo che in quell’anno raggiungeva l’apice del successo. Indossava lecome Chiara Ferragni a Coachella l’anno scorso e personalizzava i suoi outfit tanto da fondare qualche anno dopo un brand d’abbigliamento tutto suo. Più icona di così…Era il 1994 e Mtv passava solo. Alicia Silverstone ancora non aveva girato “Ragazze a Beverly Hills” che in America l’avrebbe consacrata a tutti gli effetti regina dell’epoca e Liv Tyler debuttava nel mondo dello spettacolo con quel video spettacolare che ancora oggi è un piacere guardare.da abbinare con tutto: il meglio della moda anni 90 è servito.