Pizzo e crop top, i trend dell'estate li detta Coachella

di Gaia Mellone

Frange, pizzo e pancia rigorosamente scoperta: i trend per l'estate 2018 sono questi, e a sancirli sui social è il Coachella, dopo un solo weekend.Il Festival di musica che porta ogni anno migliaia di persone agli Empire Polo Fields di Indio in California è diventato un evento fondamentale anche per il mondo della moda, complici le celebrities che ogni anno partecipano postando i propri look. Ci sono star della musica come Vanessa Hudgens, Justin Bieber e Rihanna, insieme alle modelle di Victoria's Secret capitanate da Alessandra Ambrosio, influencer di tutto il mondo, compresa l'italiana Valentina Ferragni, che sostituisce la sorella neo mamma sfoggiando abiti in lamé riflettente. Instagram regna incontrastato per prendere spunto per i look da sfoggiare alle feste della prossima estate: come quello di Emily Ratajkowski, che per il party di Revolve ha scelto un top annodato sul seno con pantalone abbinato, in stile Vichy nella versione bianco e nero.Con la pancia scoperta anche la modella Bella Hadid che per il party Levi's ha abbinato agli short in denim un top bianco impreziosito da una body chain, in compagnia dell'amica e collega Hailey Baldwin, con un top in pizzo bianco trasparente che poco lascia all'immaginazione.Il "vedo non vedo" è la scelta dominante per farsi notare nel deserto: basta scorrere i post su Instagram e Twitter per vedere come le scelte dominanti siano il pizzo boho delle bralette a vista, i cut-out dello street style e la rete, usata a vestito, come body che spunta dagli shorts o con le calze per dare un tocco più rock al look . Se le parole d'ordine restano (ancora) frange, coroncine di fiori e glitter su tutto il corpo, l'edizione 2018 del Coachella Festival ha mostrato che la vera novità è il ritorno dello street style in chiave militare.Se Beyoncè ha scelto il mimetico per la sua esibizione (una delle più attese di questa edizione), a questo stile si è ispirata Kendall Jenner per il party Revolve: scarpe da ginnastica nere abbinate ad una bralette semplicissima a fascia e pantalone combat oversize. Look comodo, ma pur sempre sensuale, anche per Taylor Hill che ha optato per un pantalone militare beige in abbinato a canotta e cappellino della stessa tonalità, ricordando una Lara Croft dalle sfumature più calde. La modella Romee Strijd invece unisce le tre tendenze, iniziando il weekend con un look composto da body in pizzo laserato, pantaloni della tuta oversize e l'iconico accessorio streetwear: il marsupio.