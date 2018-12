I look per le feste 2018, tra smokey eyes e messy bun

di Valentina Venturi

Natale e Capodanno 2018 sono in arrivo. Il dubbio amletico è lì che attende solo di essere pronunciato: come truccarsi? Quale look scegliere, da donna fatale o sbarazzino? Osare e lasciare i capelli sciolti o tirarli con una coda? Lisci con un colpo di piastra e via? Le tendenze sono ogni anno diverse, c’è chi dà ascolto al make-up artist, chi ripropone sempre lo stesso look e chi si sente in grado di fare da sola. Per avere qualche consiglio, durante il Christmas beauty day del 13 dicembre all’Accademia L’Oreal in Pizza Mignanelli Simone Belli ha svelato come osare.«Sono di questa idea: non c’è una tendenza vera e propria, ma ogni donna detta le regole».«Trucco super minimal con mascara, ciglia spazzolate, sopracciglia graffiate e un po’ di pomette che dà quell’espressione sorridente e da brava ragazza. Labbra super idratate con scrub e un burro sulle labbra per una percezione nude, naturale. Le più sofisticate anche a Natale non rinunceranno alla bocca rossa, ma che sia rigorosamente mat. Per i capelli un messy bun o uno chignon».«Fondamentale: si truccano o gli occhi o la bocca. Le donne non rinunceranno alle bocche rosse che per le più audaci diventeranno glitter. Quindi bocca rossa in crema e un bel bacio su un foglio di glitter rossi: si attaccano alle labbra e diventi super glamour. Occhio non nero ma nei toni del blu notte quindi più enigmatico, misterioso, con un piccolo touch di glitter neri al centro della palpebra superiore. Capelli per il veglione con il finto spettinato, il messy. Per chi vuole essere super raffinata va bene la riga da una parte, con un’onda leggermente spazzolata».«La bocca nera di Laura Chiatti nel 2011 a Venezia fu un colpo forte al quale disse subito di sì, se ne innamorò perdutamente. Poi gli ultimi look a pennellate di Miriam Leone e il nude look un po’ rock di Alessandra Mastronardi».«Non avverto il suo essere sexy, lo è già di suo. Le ripeto sempre che è sexy e lei mi prende in giro. Il sexy è insito, molte lo ostentano lei mai. E poi amo il trucco in 15 minuti di Emma, su di lei tutto ciò che è regola l’ho un po’ distrutto, sono pennellate che metto sugli occhi senza grandi regole, pennellate materiche. Emma ha già un’anima forte, è una cantante quindi basta accarezzarla».