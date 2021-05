Hugo Boss, perdite ridotte per 8 milioni nel primo trimestre

La casa di moda tedesca Hugo Boss ha registrato perdite per 8 milioni di euro nei primi tre mesi dell'anno, con un miglioramento del 57% rispetto ai «numeri rossi» di 18 milioni di euro registrati un anno prima, a causa dell'impatto della pandemia e delle misure di contenimento attuate sulla sua attività. Le vendite della catena tedesca tra gennaio e marzo 2021 hanno raggiunto i 497 milioni di euro, il 10,4% in meno rispetto al dato del primo trimestre dell'esercizio 2020, con un calo del 18% dei ricavi in Europa, Medio Oriente e Africa (Emea), a 299 milioni, mentre in America sono scesi del 19% a 80 milioni. Tuttavia, le entrate di Hugo Boss in Asia-Pacifico sono aumentate del 36% su base annua nel primo trimestre a 101 milioni. Da parte sua, i ricavi delle licenze di Hugo Boss ammontano a 17 milioni di euro, una cifra superiore del 5% a quella registrata nei primi tre mesi del 2020.