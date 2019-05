di Gustavo Marco Cipolla

Morbide forme in riva al mare e in bella vista. Fianchi pronunciati che schiaffeggiano sul bagnasciuga i fisici scultorei e scolpiti nella roccia. Perché "curvy" è bello, anche con un addome non perfettamente piatto, ma da sfoggiare comunque e senza timore sulla spiaggia tra bikini, pareo e costumi da bagno low cost. Il gigante svedese del fast fashion, per la nuova campagna beachwear "Sweet summer escape" (dolce fuga estiva), sceglie modelle formose, "genuine", con un fascino naturale e non ritoccate da Photoshop in dieci scatti visibili sul sito del brand. Gli inestetismi della pelle, qualche accenno di cellulite, le smagliature e la pancia non proprio tonica piacciono però alle donne sul web. E il marchio, quasi a lanciare un messaggio secondo cui è possibile essere belle piacendosi per come si è, mette da parte i classici canoni modaioli da riviste patinate accontentando il variegato pubblico femminile.La bellezza non ha preconcetti e stereotipi da rispettare secondo il colosso H&M, che punta ad aumentare i prossimi fatturati contro i competitors al di là dei buoni propositi estetici. Con l'obiettivo di imparare ad amarsi, comprese le imperfezioni.