​H&M, la nuova collezione studio è ispirata a David Bowie. Anna Dello Russo: «Inclusiva e sostenibile»

Glitter, stampe astratte e completi jacquard, ma anche maxi spille con strass e vistosi orecchini a clip. Si ispira a David Bowie la collezione H&M Studio autunno inverno 2020, a suon di voluminosa organza, volant dai colori decisi e giacche in pelle metallizzata. La collezione, concepita in edizione limitata, sarà disponibile dal 24 settembre prossimo ed è un mix di rock e disco nella sempre vincente salsa Seventies. Le star della campagna promozionale sono in linea con il mood: l'attrice di Euphoria Barbie Ferreira o Celeste, cantante soul di origine britannico-giamaicana, muse indie che hanno indossato e fotografato la collezione ognuna dalla propria casa.

Giambattista Valli per H&M dal 7 novembre: tutti i capi su cui investire (e i prezzi)

H&M, da Ilary Blasi a Kendall Jenner e Chiara Ferragni: Roma fa il pieno di vip



H&M, la presentazione di Anna Dello Russo

Ultimo aggiornamento: 23 Settembre, 09:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un cast di modelle inclusivo, che comprende tutte le sfaccettature dell'umanità» spiega Anna Dello Russo, che dal 2012 collabora con il team di H&M per gli accessori, in diretta streaming (e infatti sul suo profilo Instagram condivide una foto con chitarra elettrica in mano e maxi orecchini a goccia alle orecchie). Ma anche una collezione «realizzata con tessuti sostenibili», altro grido di battaglia del colosso svedese da qualche anno, quando è stata lanciata la linea Conscious.Dai 14 euro (foulard stampato) ai 199 euro (la giacca in pelle), se avete sempre sognato un paio di pantaloni glitter è il momento di osare, anzi, c'è pure la camicia abbinata. Oppure, volendo, si può optare per le maxi camicie in organza rock and chic. Anche se scommettiamo che i pezzi forti della collezione saranno il maxi abito blu con paillettes e la giacca metallizzata con risvolti neri: ed è subito Londra, 1970.