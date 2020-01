Gucci, la collezione con Topolino per festeggiare l'Anno del Topo cinese

Secondo il calendario lunare cinese, il 2020 sarà l'Anno del Topo. Per questo motivo, la celebre azienda di moda Gucci ha scelto un testimonial d'eccezione per la sua nuova collezione: Topolino. Il più famoso roditore della storia Disney è infatti il protagonista della collezione a tema del marchio Gucci per il 2020: lo si ritrova su borse, cappelli, camicie, scarpe e tanti altri capi d'abbigliamento e accessori. La variegata e colorata gamma di prodotti è disponibile online e in-store da oggi venerdì 3 gennaio.

Il festival annuale che apre il nuovo anno in Cina quest'anno cade il 25 di gennaio. Da quel giorno inizierà ufficialmente l'Anno del Topo. Ma Gucci ha voluto portarsi avanti col lavoro e ha già annunciato la sua collezione a tema Mickey Mouse. La scelta è dovuta al tradizionale omaggio che il brand di moda rende ogni anno al calendario cinese. Lo scorso anno, infatti, Gucci ha realizzato un'apposita capsule collection per l'Anno del Maiale. Ed è andata a ripescare il soggetto perfetto sempre in casa Disney, rendendo protagonisti i celebri Tre Porcellini.

La collezione è molto ricca e colorata, dedicata sia alla moda maschile che femminile e offre di tutto: dalle scarpe agli orologi, dai gioielli agli occhiali da sole, dalle borse ai cappotti. L'annuncio della nuova collezione è arrivato tramite una campagna fotografica realizzata al Disneyland Resort in California dal fotografo Harmony Korine. A far da testimonial dei capi targati dalla coppia Gucci-Topolino son stati l'amasciatrice Gucci Ni Ni, l'attore Earl Cave e la designer e stilista Zoë Bleu, immortalati mentre si godono il parco di divertimenti. Visto il protagonista della collection, non potevano scegliere location più adatta.



Ultimo aggiornamento: 14:16

