La linea di guaine per donne incinte della Kardashian scatena polemiche nel mondo femminile sulla gravidanza

Kim Kardashian bersagliata di critiche per la linea di panciere e sostegni per le donne con il pancione. Nemmeno il tempo di annunciare la fine della serie tv che ha reso noto il mondo dei Kardashian facendone un brand redditizio che la intraprendente manager-attrice-showgirl ha lanciato Skims, una linea di guaine e panciere contenitive per chi è in gravidanza. Si tratta di una linea che fornisce il miglior confort e sostegno per il corpo che cambia durante prima e dopo i nove mesi. Non tanto capi sexy da sfoggiare mentre cresce il pancione, piuttosto guaine - ha spiegato la Kardashian - per cercare di contenere le linee un po' troppo appesantite dalla gestazione.

Una idea che ha immediatamente scatenato polemiche feroci da parte di associazioni femminili che rivendicavano il diritto al corpo femmnile a cambiare. «Sarebbe cosi' bello - ha detto l'attrice Jameela Jamil - se le Donne incinte avessero il diritto di essere solo incinte e di ingrandirsi e di godersi il miracolo di cio' che sta accadendo dentro il loro corpo senza preoccuparsi di sentirsi imbarazzate o di vergognarsi che il loro corpo sta cambiando per una ragione straordinaria».

La Kardashian presa in contropiede si e' difesa dicendo che la linea non serve a snellire ma ad aiutare a sostenere un peso che ha ripercussioni anche sulla schiena. In sua difesa Chrissy Teigen, incinta del terzo figlio. «Salve a tutti - si legge in un post su Instagram - parla una donna incinta e voglio dirvi che cos'e' Skims Shapewear. Non siamo delle idiote, nessuna di noi pensa che ci renderà piu' snelle... onestamente rende piu' facile alzarsi e fare spostamenti quando il peso non penzola da una parte all'altra. Ti fa sentire meglio».

Ma le difese alla Kardashian non hanno mitigato le critiche che continuano a riversarsi sui social senza arrestarsi. Di fatto il dilemma che involontariamente è affiorato è piuttosto antico e ha a che fare con la trasformazione del corpo delle donne, un periodo molto delicato da affrontare senza avvertire il disagio di non avere più un corpo snello, perfetto, in forma. Una sensazione che spesso rende le neo mamme piene di problemi che finiscono per abbattersi sulla loro autostima.

Ultimo aggiornamento: 18:45

