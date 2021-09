Moda, accordo Givenchy e Thèlios per nuove collezioni di occhiali

Un nuovo accordo esclusivo per nuove collezioni di occhiali tra Givenchy e Thélios. Le due reltà uniranno le loro expertize per la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione globale a partire dall'1 gennaio 2022. La collaborazione darà vita a una partnership strategica a lungo termine. In stretta collaborazione con Matthew M. Williams, direttore creativo di Givenchy, Thélios darà vita alle ambiziose idee del designer della Maison tramite innovativi processi di sviluppo del prodotto.

«Siamo lieti di collaborare con Thélios, un'azienda che sta definendo nuovi standard nel settore degli occhiali grazie alla sua creatività, all'artigianalità italiana e alla rete di distribuzione selettiva. Insieme potremo sviluppare collezioni eccezionali e ricche di emozione, che permetteranno a Givenchy di esprimersi al meglio in questa categoria di prodotti», afferma Renaud de Lesquen, ceo di Givenchy. «Givenchy è la quintessenza dell'eleganza parigina contemporanea. Siamo orgogliosi di accogliere Givenchy e Matthew M. Williams nel nostro portfolio di Maison del Gruppo Lvmh e non vediamo l'ora di raggiungere grandi risultati insieme», sostiene Sara Osculati,

Chief Brand e Product Officer di Thélios. A partire dall'1 gennaio 2022, la collezione Primavera Estate 2022 di occhiali Givenchy realizzata da Thélios sarà distribuita nelle boutique della Maison, su givenchy.com e sarà disponibile nell'esclusiva rete Thélios di rivenditori e ottici in tutto il mondo.