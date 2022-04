Morta Giusi Ferrè, la celebre giornalista di moda autrice della rubrica Buccia di Banana aveva 76 anni

È morta Giusi Ferrè. La giornalista di moda classe '46 si è spenta all'età di 76 anni. Lei che di tendenze e stile ne aveva fatta una professione targando tutte le scivolate su "Buccia di banana" dei vip tra meraviglie e orrori, era malata da tempo. Con la sua iconica testa rossa e i suoi outfit neri è stata una decana del giornalismo della moda italiana che non si è mai piegata al sistema. Nata a Milano da una famiglia di milanesi doc, imparentata con Gianfranco Ferrè, di cui negava la parentela, ma con cui aveva un legame fortissimo, Giusi non si è mai piegata al computer. Amava usare la sua macchina da scrivere. Ironica, pungente, irriverente e colta. La sua carriera inizia a Epoca, la Ferrè fu poi presa all’Europeo ed è sua la prima intervista a Miuccia Prada, nel periodo in cui Karl Lagerfeld dichiarò che avrebbe voluto inventare lui la borsa di nylon con le catene della Chanel.

Morta Giusi Ferrè, la carriera dell'iconica giornalista di moda

Quirino Conti, autore della postfazione del suo libro più noto «Buccia di Banana», aveva descritto «il senso morale, per come scrutava fatti, cose e persone». Dopo il famoso libro sulla Timberland, Giusi aveva inventato il format «Buccia di Banana», storica rubrica di costume e moda del settimanale Io Donna sugli scivoloni di stile delle celebrità, a cui ha dedicato un libro di Rizzoli e che ha ispirato la trasmissione su Lei tv.

Aveva un rubrica fissa settimanale su Io Donna (Buccia di Banana e Tocco di Classe) e ha fatto parte della giuria del programma Italia’s Next Top Model. Giusi Ferré ha raccontato anche Giorgio Armani, l’uomo e le rivoluzionarie idee sullo stile femminile, nel libro «Giorgio Armani, il sesso radicale» e con lui rimase molto amica.