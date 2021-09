Parigi, Ginori apre pop-up a Galeries Lafayette

Ginori apre un nuovo pop-up a Galeries Lafayette di Parigi dal nome Ginori in Bloom. La storica eccellenza italiana delle porcellane da oggi al 10 ottobre propone agli appassionati d'oltralpe la collezione best seller Oriente Italiano in cui un fiore stilizzato, il garofano, e delicati motivi si contrappongono a forti colori di fondo. Nascono così composizioni di azalea, iris, porpora, pervinca, cipria, vermiglio e citrino, solo per citarne alcuni.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA PAY L'Ad Renon: «Una Benetton colorata, casual e leggera per il... PADOVA Safilo, accordo pluriennale con Chiara Ferragni per la produzione dei... PRIMO PIANO PAY IL RITORNO DEL GLAMOUR VENEZIA Palazzi, hotel, spazi pubblici, yacht:...

«Dopo il lancio nel 2018 dell'online store interamente dedicato al mercato francese, si tratta di una tappa importante della presenza internazionale di Ginori 1735. - ha dichiarato Alain Prost, presidente e amministratore delegato di Ginori 1735 - Questa apertura s'inserisce, infatti, nell'ambito di tutte le attività realizzate nel corso degli ultimi anni a livello internazionale. Inoltre, la Francia rappresenta un hub strategico per il lusso e sono quindi sicuro che l'apertura di questo primo punto vendita a Parigi contribuirà a promuovere il business del nostro marchio a livello globale».

Titoli nobiliari a ruba, la Scozia li vende a 36 euro: ecco come diventare conti, marchesi o duchesse