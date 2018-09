Non è finita la collezione primavera estate di Moschino: o almeno è quello che Jeremy Scott vuole farci credere. Tra consegne no stop, precollezioni e capsule, la moda di oggi ha tempi folli e questa volta Jeremy Scott non è proprio riuscito a ultimare la collezione Moschino. Si ritrova così, il giorno della sfilata, a mostrare un 'work in progress' che esce direttamente dall'atelier della maison. È questa l'idea da cui nasce la collezione per la prossima estate, tutta basata sul concetto dello schizzo e del non finito.

Nella prima parte della sfilata il disegno sembra prendere vita sugli abiti, con i segni colorati del pennarello tratteggiati come stampe sul bianco di trench, chemisier, giacche e gonne con il fiocco e persino sui collant. Anche la stampa animalier del tubino sembra interrotta così come quella a catena del completo gonna e giacchino. Per la sera, le modelle sfilano tenendo in mano tubi di tessuto che partono dagli abiti, mentre i tubini sono decorati da aghi dorati e le forbici da modellista diventano il maxi decor del long dress nero.



Accessori a tema come cappellino a forma di ditale o puntaspilli, ma nessuna capsule 'see now buy now' perché la maison è impegnata nel lancio del nuovo profumo Toy 2 a fine ottobre e nella preparazione della collaborazione con H&M, attesa nei negozi a novembre.

