Gala di beneficenza per 300 Vip: raccolti fondi per asili e ambulatori

MILANO - Sono stati 300 gli ospiti del mondo della moda, dello spettacolo, dell’editoria e dell’imprenditoria che hanno partecipato al Charity Gala Dinner organizzato da The Children For Peace tenutosi a Milano nei giorni scorsi a Palazzo Parigi, tra cui Mariacarla Boscono, Megan Williams, Chiara Scelsi, Carol Mendes, Alessio Pozzi, Federico Spinas, Eva Riccobono, Melissa Satta, Chiara Baschetti, Lea T, Marica Pellegrinelli, Fiammetta Cicogna, Matilde Rastelli, Lina Sastri, Maria Pia Calzone, Amanda Lear e Francesco Facchinetti. The Children for Peace Onlus è una organizzazione non governativa fondata nel 2005 dall’americana Debra Mace, che opera in Uganda, Mali, Libano, Palestina e Colombia in aiuto ai bambini orfani, abbandonati, malati e in condizioni di estrema povertà e alle loro famiglie.



I volontari attuano programmi di sostegno economico e alimentare, di istruzione scolastica e di informazione su argomenti intorno a temi come l’HIV e la droga. Grazie alla generosità delle aziende che hanno acquistato un tavolo e alla generosità dei 300 ospiti della cena sono stati raccolti 90 mila euro che contribuiranno alla costruzione a Gulu in Uganda di un nuovo asilo nido, di un ambulatorio pediatrico, all’acquisto di medicinali generici e di medicinali anti-virali pediatrici; all’acquisto di terreno e casa per 4 famiglie e al pagamento della retta per la scuola professionale per sette studenti.

