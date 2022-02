La frangia è la tendenza capelli 2022, da Belen Rodriguez a Melissa Satta tutte pazze per lo (stesso) look

L’ultima tendenza nel mondo dell'hair styling? Corta o lunga, dalle nuance scure al biondo platino, la frangia impazza tra le stelle del piccolo schermo e torna ad essere protagonista del nuovo anno aspettando la bella stagione. "Avanguardia pura", un po' come il floreale durante la primavera. Dall'asimmetrica a quella più regolare, un vero must che strega presentatrici e artiste pronte a coprire elegantemente la fronte. Pioniera del trend Belén Rodriguez, che di recente indossando il completo da “Iena” su Italia 1 ha realizzato il sogno di condurre la trasmissione dopo la collega Alessia Marcuzzi. I capelli mossi, con tanto di frangetta, accentuano il fascino caliente della showgirl argentina che, tuttavia, ha subito per l’ennesima volta l’attacco degli haters riaprendo la piaga del body shaming.

L'ex velina Melissa Satta, invece, preferisce un’acconciatura dalla chioma sciolta e la frangia liscia che si sposa alle mise casual o sportswear, jeans e sneakers, nonché alla giacca bianca over abbinata al crop top total black e ai pantaloni ampi en pendant. L’opinionista del "Grande Fratello Vip" Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, per la 40esima puntata del reality show di successo ha sfoggiato un abito in pizzo nero mentre l’hair look è molto simile a quello delle altre due celeb, naturalmente con una tonalità differente e una lunghezza media. Ma cosa si saranno messe in testa le dive della televisione? Se Instagram rivela ciò che piace o meno ai follower, la cantante Bianca Atzei fa il pieno di cuoricini sul suo profilo ufficiale postando una fotografia che la ritrae incantevole e intenta ad ammirare lo sfondo illuminato del Duomo di Milano. Lo scatto la immortala in una posa fashion e ripropone la stessa pettinatura di Belén. La popstar planetaria Jennifer Lopez e la top model Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford, avevano già cavalcato oltreoceano l’onda modaiola in tempi non sospetti. Così, dalle ispirazioni anni ’70 sino al decennio dei ’90, dalla “bottlenack fringe” a collo di bottiglia passando per l'effetto che lascia il ciuffo maggiormente aperto al centro, o ha la forma che ricorda una tendina, le vie dello stile sono infinite. Basta solo scegliere il modello e il taglio che meglio si adattano all’ovale del proprio viso.