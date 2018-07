Francesco Carrozzini, il figlio di Franca Sozzani dice "sì" alla figlia di Anna Wintour

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lei è la figlia di Anna Wintour, signora della moda. Lui il figlio della compianta Franca Sozzani, storica direttrice di Vogue Italia. E, come nella più bella delle favole modaiole, Bee Shaffer e Francesco Carrozzini hanno detto "sì" ben due volte: la prima a Long Island, casa della sposa, la seconda a in chiesa a Portofino. Ma niente matrimonio social: l'unico indizio che il matrimonio è avvenuto è stato il cambio di cognome di lei su Instagram e solo un paio di scatti rubati sono trapelati.Bee ha scelto un abito alla caviglia firmato Dolce&Gabbana con velo e dettagli in pizzo: inconfondibile lo stile "siciliano" dei designer italiani. Abbinate, un paio di scarpe oro mentre lo sposo ha optato per un completo blu (must have matrimoniale) già da qualche anno e mocassini di camoscio marroni.