FOLIGNO - Si chiama Giada Pomponi, ha 10 anni e fa la stilista ed ha pure lanciato, con l’aiuto di mamma Maila e papà Andrea, “Jade” il suo brand. A riassumere l’essenza di questa esperienza, che Giada, come racconta papà Andrea "vive come un gioco” è la storia che fa parte della pagina Facebook di “Jade”: “Il marchio Jade nasce dalla passione e la fantasia di una bambina di dieci anni per il disegno ed il lettering : Giada, il suo nome, ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati