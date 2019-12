di Laura Bolasco

C’è un’irrefrenabile istinto primordiale che emerge dal profondo di ogni donna alla vista di qualunque cosa anche solo ricordi la forma di un. Sarà il ricordo degli anni spesi giocando con le bambole o la memoria di un tempo caro, matra loro restano per tutte il simbolo di un romanticismo eterno e mai fuori moda. Quest’anno più che mai i designer hanno celebrato laguarnendo le loro collezioni con, arricchendo abiti e accessori e regalandoci così l’ispirazione ideale per entrare nello spirito delle feste giusto in tempo per Natale.Il, già apprezzato trend del 2019 in versione basica, si impreziosisce di(già avvistati sulle teste di Paloma Faith e Laura Bailey) o viene sostituito dalla versione maxi di questi ultimi, da apporre dietro la testa (come quello in velluto di) come quando eravamo bambine.Leal collo dalle stampe anni 70 diprotagoniste dell’ultimo show della maison sono solo il preludio di una stagione all’insegna dei: nastri chedi abiti,di ogni profondità. Per le collezione“Daydream”, tra glitter e taffetà, i fiocchi, versione mini e maxi, diventano essenza stessa di abiti rosa principeschi e da sogno.Dalla testa fino ai piedi:, per non farci mancare nulla, ha realizzato in esclusiva per il sito di fashion luxuryuna linea di décolleté super romantiche e ideali da indossare nel periodo delle feste natalizie. Tacchi vertiginosi, la consueta suola rossa ecollocato sul tallone: il sogno fatto scarpa di ogni shoeaholic.