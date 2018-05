Cannes, Bella Hadid in versione Dirty Dancing con il mini tutù

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Semplice ma efficace: si potrebbe sintetizzare così il look di Bella Hadid che, a Cannes, o, più precisamente, a un evento su una spiaggia privata, si è presentata in versione Dirty Dancing. Niente paillettes o lunghi strascichi, niente acconciature elaborate, niente gioielli: la sorellina di Gigi - ormai la più famosa tra le due - è arrivata con un mini abito bianco con gonna plissé e i capelli ricci in vero stile Baby (quella che nessuno può mettere in un angolo ndr).Un po' tutù da ballerina, un po' "Time of my life", tanto che nessuno si sarebbe stupito se Patrick Swayze fosse sbucato all'improvviso per improvvisare la famosa presa del film. Trucco quasi inesistente, unico accessorio il sorriso, Bella ha incantato tutti e dimostrato due fondamentali verità: 1) gli anni '80 non muoiono mai 2) less is more: basta essere semplici per essere spettacolari.