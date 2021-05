Contraffazione, maxi sequestro nel salernitano: 3mila capi falsi e 75mila prodotti non sicuri

La Guardia di finanza ha operato un maxi sequestro di prodotti contraffatti a Salerno. Deunciati i titolari dei due esercizi commerciali a cui sono stati sequestrati oltre tremila capi di abbigliamento falsi e 75mila prodotti non sicuri. In una prima operazione, le Fiamme Gialle della 1a Compagnia di Salerno hanno ispezionato un magazzino di Montecorvino Pugliano (Salerno), trovando 8 cartoni che contenevano più di 200 felpe con il marchio della casa di moda Karl Lagerfeld visibilmente falso.

Le perquisizioni sono quindi proseguite in un altro garage di proprietà del titolare a Battipaglia, dove i militari hanno scoperto ulteriori 3mila tra felpe, jeans e magliette, con impressi i loghi di noti brand come Polo Ralph Lauren, Emporio Armani, Fred Perry e Miss Blue Marine, pure questi tutti contraffatti. Il responsabile, un cinquantanovenne già noto alle forze dell'ordine per analoghi precedenti, è stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione e commercializzazione di prodotti contraffatti.

Rischia una condanna fino a 4 anni di reclusione e una multa fino a 35mila euro. Stessa sorte per il proprietario di una cartoleria di Bracigliano: i militari della compagnia di Scafati hanno appurato che il trentaseienne nascondeva, nel suo deposito, oltre un centinaio di articoli non conformi, tra capi di abbigliamento e giochi per bambini. Altre irregolarità sono state poi riscontrate in un paio di negozi, a Mercato San Severino e Sarno. Circa 75mila prodotti di bigiotteria, cosmetici, giocattoli ed accessori per acquari non sicuri, poiché sprovvisti delle necessarie indicazioni sui materiali impiegati e sulle altre caratteristiche merceologiche, che la Guardia di Finanza di Salerno e Nocera Inferiore ha subito tolto dagli scaffali. I trasgressori rischiano una multa di circa 26mila euro.