Cna, arriva il concorso Young Talents: il fashion contest per designer e startupper del mondo della moda

La moda capitolina punta sui talenti. Nasce il concorso Roma young talents, ideato e organizzato dalla Cna di Roma e Daydream studio, realizzato in collaborazione con Altaroma e con il contributo di Camera di commercio di Roma, che vuole diventare un punto di riferimento nel panorama romano del mondo del fashion e del design di moda. L'obiettivo è quello di rilanciare le professionalità operanti nel territorio romano e contribuire così ad arricchire il polo della moda capitolina di un importante osservatorio sulle nuove leve e sui loro progetti imprenditoriali del settore. Il concorso è rivolto a designer, sia di abiti che di accessori, la cui impresa è o vuole essere sviluppata nell'area metropolitana di Roma, a stilisti operanti nel settore della moda che abbiano avviato un'attività nel settore o che intendano avviarla.

Non sono previsti limiti di età, l'accezione "young talents" è relativa al carattere emergente del brand. I partecipanti dovranno dimostrare di avere talento, visione progettuale e capacità realizzative per convincere il board di poter rappresentare una figura professionale nel mondo della moda sulla quale investire. Il termine ultimo per inviare la propria candidatura è il 31 ottobre 2021. I vincitori saranno presentati nella cerimonia di premiazione - la cui fase finale si svolgerà in occasione dell'edizione invernale di Altaroma - dove saranno invitati personalità ed esponenti del mondo della moda. Fra i premi previsti: la produzione di fashion video e servizi fotografici professionali dedicati ai brand vincitori. I primi classificati, infatti, riceveranno un fashion video dedicato alla loro linea, i secondi un servizio fotografico di moda ambientato, i terzi un servizio di moda in studio per il proprio e-commerce. Tutti i prodotti audiovisivi pensati per i vincitori, saranno realizzati da Daydream studio.