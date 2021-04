La sorella di Chiara Ferragni, Valentina, ha lanciato il mono-orecchino: fan delusi dal prezzo

Valentina Ferragni, sorella della nota influencer Chiara, da qualche mese ha lanciato il suo brand di gioielli. Partendo da una linea di orecchini chaimata Uali, la famiglia del Valentina Ferragni Studio si è allargata e sono arrivati anche bracciale, collana e cinta. Ma la punta di diamante per ora rimane lui: il mono orecchino. Non c'è una foto in cui Chiara Ferragni non ne indossi almeno uno. Sono solamente sei i modelli finora disponibili, e per essere veramente glamour vanno indossati più di uno alla volta, mixandoli tra loro. Ogni creazione è prodotta in Italia e sono realizzati in argento oppure placcati in oro.

I modelli

Forma triangolare che richiama una V, 3 versioni colorate, placcati in oro o platino, oppure con zirconi. Quest'ultimo modello è la punta di diamante della collezione. Ecco com'è descritto Uali Zirconia, top di gamma della linea: «Mono orecchino in argento 925, placcatura in oro giallo 24K. Tutti i gioelli di valentina Ferragni sono relaizzati interamente in Italia, utilizzando solo materiale di pregio come argento 925 e placcature in oro 24Kt. I materiali utilizzati hanno subito un trattamento antiossidante per garantirne la lucentezza nel tempo si consiglia di evitare il contatto con agenti corrosivi come profumo, creme o acqua. I gioielli sono testati e rigorosamente nichel free». Il costo di questo Uali è di 120 euro ad orecchino.

Fan delusi

Aiutata sicuramente dalla sorella Chiara che ha fatto partire la Valentina Ferragni Studio a forza di post e stories con milioni di visualizzazioni, gli orecchini ad oggi sono diventati un must have. La cosa che più piace, si legge dai commenti, è il fatto che si possano indossare tra di loro scegliendone anche colori diversi. Ma non tutti hanno capito che il costo che si trova sul sito si riferiva ad un singolo orecchino. «Dovreste specificare meglio che nella scatola c'è un solo orecchino». E anche il prezzo fa discutere, nonostante Valentina stessa aveva detto che il suo brand avrebbe prodotto gioielli a costi contenuti secondo gli utenti 240 euro per un paio di orecchini è molto. Ma il brand risponde direttamente «I nostri orecchini sono pensati per essere mixati, per questo abbiamo scelto di proporre il mono-orecchino».