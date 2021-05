Chiara Ferragni, a Firenze tra moda e arte, viene accolta dal sindaco Nardella: «Bentornata agli Uffizi»

Chiara Ferragni mostra sui social il suo soggiorno a Firenze tra moda e arte. L'imprenditrice digitale torna nel capoluogo toscano a 10 mesi dopo lasua ultima visita agli Uffizi e si lascia fotografare in giro tra gli scrigni d'arte della città culla del Rinascimento, in particolare dei ricchi musei cosiddetti «minori». La Ferragni avvicina così sempre di più il mondo delle influencer a quello della cultura, comunicando al mondo social la bellezza del patrimonio artistico nostrano. L'imprenditrice è stata accolta dal sindaco Dario Nardella e dall'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, che l'hanno accompagnata a visitare il Museo Stefano Bardini, nato dal lascito testamentario dell'antiquario Stefano Bardini (1836-1922) al Comune di Firenze.

Il museo civico ospita un eclettico insieme di più di 3600 opere, tra pitture, sculture, armature, strumenti musicali, ceramiche, monete, medaglie e mobili antichi. Fra le opere più importanti, la Carità di Tino di Camaino, la Madonna dei Cordai di Donatello e una Madonna col Bambino attribuita allo stesso artista, terrecotte invetriate della bottega dei Della Robbia, il San Michele Arcangelo di Antonio del Pollaiolo, il Martirio di una santa di Tintoretto, un'opera di Guercino e trenta disegni di Tiepolo. Ferragni si è soffermata su due capolavori Donatello, la Madonna dei Cordai di Donatello e la Madonna col Bambino, e «Il Cinghiale» di Pietro Tacca dalla fontana del Porcellino, la cui copia si trova nel centro di Firenze, a pochi passi da Palazzo Vecchio, e che è considerata un portafortuna da cittadini e turisti. E naturalmente anche la celeberrima imprenditrice del digitale non si è sottratta al rito di accarezzare il muso del porcellino.

A 10 mesi di distanza dalla suo shooting agli Uffizi, Ferragni ha poi visitato Palazzo Pitti, dove si è presentata insieme a Nardella e Sacchi: all'ingresso dell'ex reggia medicea ad accoglierla c'era il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt. Un'ora e mezzo la permanenza dell'influencer nella reggia dei Medici: in particolare, il direttore, nelle vesti di cicerone, l'ha condotta alla scoperta delle sale che accolgono il Tesoro dei Granduchi e dei dipinti e sculture della Galleria Palatina. C'è poi stato un momento nel luogo dove è nata la moda italiana pret-a-porter, la Sala Bianca, ed una sosta finale sulla terrazza affacciata sulla bellissima veduta del cuore della città. In particolare, l'imprenditrice digitale ha ammirato il grande affresco di Giovanni di San Giovanni (Tesoro dei Granduchi) e, nella Galleria Palatina, i capolavori di Raffaello come la Madonna della Seggiola e La Velata. Chiara Ferragni si è infine scattata un selfie di fronte alla Venere italica di Canova, sempre in Palatina, e concessa una foto insieme ad Eike Schmidt, davanti al famosissimo ritratto di Leone X di Raffaello.

Al termine della visita, sui social Nardella ha postato alcune fotografie con un breve post: «Oggi è venuta a trovarci Chiara Ferragni e insieme abbiamo visitato il Museo Bardini e Palazzo Pitti. Come vuole la tradizione, abbiamo accarezzato il muso del Porcellino in segno di buon auspicio per il futuro. Grazie Chiara, ti aspettiamo nuovamente con la tua famiglia!» Su Twitter è stato dato il «Bentornata agli Uffizi» a Chiara Ferragni: «Qui visita a Palazzo Pitti alla mostra sul Leone X restaurato di Raffaello con il direttore Eike Schmidt», si legge nel post.