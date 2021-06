Chiara Ferragni inarrestabile, conquista il controllo totale del suo marchio: «Felice di essere al 100% il mio capo»

Un altro successo imprenditoriale per Chiara Ferragni che acquisisce la totalità della TBS Crew s.r.l, la società che ha fondato nel 2009 e che gestisce il suo marchio “storico”, “The Blonde Salad”. Chiara Ferragni ha dato l’annuncio dal suo account Instagram: “Sono felice – ha spiegato ai follower - di essere al 100% il mio capo”.

Che il fenomeno Chiara Ferragni non si fermi soltanto ai selfie ben vestiti realizzati su Instagram è ormai cosa nota. La Ferragni è infatti proprietaria di un vero e proprio impero, costruito grazie al mondo digitale. Un altro traguardo raggiunto da parte della potentissima influencer, quello di aver acquistato la titolarità piena titolarità di Tbs Crew Srl, società che gestisce “The Blonde Salad”.

L'annuncio è arrivato proprio da Chiara Ferragni dal suo profilo Instagram. "Sono la sola proprietaria e avrò il pieno controllo della Tbs Crew srl a del sito theblondsalad che ho fondato nel 2009 - ha scritto in un post - Un nuovo capitolo è appena iniziato e sono felice di essere al 100% il mio capo", allegando una foto in cui cerca di stappare una bottiglia di spumante per brindare al successo.

Chiara è tornata anche recentemente sull’argomento, postando un articolo di giornale che parla dell’accaduto, commentando con un “Piango!”.