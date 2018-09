di Veronica Cursi

dal nostro inviatoNOTO Due abiti da favola di Dior. Ma il secondo, quello cheha scelto di indossare per la cena del suo ricevimento di nozze, non è proprio originale. Anzi qualcuno sui social si azzarda a dire che l'idea è copiata. E non una, ma ben due volte. Sul corpetto e sulla gonna di tulle è ricamata la canzone che Fedez le ha dedicato all'arena di Verona durante la sua proposta di matrimonio. Tutto molto romantico se non fosse che è identico a quello indossato da, moglie didurante le sue nozze. Anche lei aveva una canzone ricamata sulla gonna. Solo che erano alcune frasi tratte dalla canzone due mondi di. E casualità vuole che il vestito di allora fosse une guarda un po' l'allora direttore creativoè la stessa che oggi ha disegnato il vestito di Chiara per Dior. Ma ai più attenti non sarà sfuggito un altro particolare: l'abito della Ferragni assomiglia anche molto a quello indossato daper il suo matrimonio concon i disegni dei suoi figli ricamati. Possibile che per una delle influencer di moda più famose del momento non si sia trovata un'idea un po' più originale?