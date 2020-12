Charlotte Casiraghi, bella, intelligente e principessa. Da gennaio ambasciatrice Chanel

Bella, intelligente, principessa. Perfetta per interpretare il marchio Chanel.

E' Charlotte Casiraghi, ambasciatore e testimonial per la maison dal primo gennaio 2021. Figlia di Caroline di Monaco incarnerà anche la campagna per la collezione Ready-to-Wear Primavera/Estate 2021 immaginata da Virginie Viard, fotografata a Monaco da Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin.

Charlotte Casiraghi è sempre stata fedele alla maison, partecipando a numerosi eventi e sfilate Chanel e indossando regolarmente le sue creazioni. Con una laurea in filosofia e una passione per la letteratura e la poesia, un'arte alla quale Karl Lagerfeld l'ha avviata in giovane età, la nuova ambasciatrice di Chanel è presidente dei Rencontres philosophiques de Monaco, associazione da lei fondata nel 2015, la cui lo scopo è celebrare e promuovere la filosofia attraverso eventi mensili a tema dedicati alla riflessione, al confronto e alla trasmissione di idee (sotto al Ballo della Rosa 2019 con Dimitri Rassam).

Inoltre Charlotte è una cavallerizza molto esperta, ha preso parte a diverse gare di salto ostacoli, ed è anche la patrona della manifestazione internazionale delle gare di salto di MonteCarlo. Perpetuando l'amore per la letteratura di Gabrielle Chanel e Karl Lagerfeld, la maison Chanel, Virginie Viard e Charlotte Casiraghi sveleranno a breve un progetto intitolato Les Rendez-vous littéraires rue Cambon (appuntamento letterario in rue Cambon): per tutto il 2021 incontri a tema, da trasmettere sul sito web e sui social network di Chanel riuniranno scrittrici e attrici, in compagnia delle amiche della maison, per leggere, discutere e condividere la loro prospettiva unica sul proprio lavoro o su quello di altre figure letterarie storiche o contemporanee. Il primo di questi appuntamento avrà luogo martedì 26 gennaio nei saloni di rue Cambon.

