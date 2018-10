Chanel, la passerella è una spiaggia: le modelle a piedi nudi con borse di spugna

di Veronica Timperi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'estate è finita, ma non per Chanel. Karl Lagerfeld trasforma la sua passerella al Gran Palais in una spiaggia bianca dalle acque cristalline, con le onde che si infrangono sulla battigia. E il clima marino della scenografia percorre tutta la sfilata. Le modelle non indossano scarpe, ma portano in mano ciabatte da spiaggia e camminano a piedi nudi. Le file di ombrelloni dei lidi, in piena estate, diventano ricami, stampe o jacquard.L'iconico bouclé di Chanel si tinge di colori sorbetto come il rosa, il pistacchio e l'azzurro. Il kaiser ripropone come protagonista estivo il nero, sia per gli abiti da giorno che da sera, moderni ma sofisticati. Le giacche hanno spalle importanti ed una linea che enfatizza la silhouette. Il focus poi si sposta sugli accessori. C'è già chi dice che le borse di spugna del brand dalla doppia C saranno uno dei must della prossima estate.