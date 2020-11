Cappotto a quadri tendenza (inevitabile) dell'inverno: i modelli che ci piacciono

Un po' boscaiolo-style un po' "mi muovo con disinvoltura per le strade di una piovosa Londra". Il cappotto a quadri, che sicuramente avrete già notato in giro, è il vero must del momento: sostanzialmente inevitabile. Che sia corto in stile camicia oversize o super lungo in stile vestaglia, prevediamo che sarà la prima, vera e incontrastata star di questo inverno 2020 soprattutto per il suo retrogusto casual, caldo e accogliente perfetto per quando usciremo a sfidare il freddo godendoci una passeggiata tra un lockdown e l'altro.

APPROFONDIMENTI MODA Il cappotto a quadri must dell'inverno 2020 IL TREND Giacca con le frange tendenza dell'autunno 2020, dal cardigan... IL REVIVAL Stivali da pioggia mon amour, bianchi o a fantasia sono loro il must... LA TENDENZA Il blazer oversize è la giacca del 2020: i modelli da...

Tartan, principe di Galles, in versione soprabito smanicato da Dior, con le frange da Etro: lo abbiamo visto in tutte le salse sulle passerelle dell'autunno-inverno. E lo streetstyle si è prontamente adeguato. Per le nostalgiche degli anni '90 il modello a camicia è imprescindibile: rosso e nero, come quello in twill di H&M, che avrebbe convinto perfino Kurt Cobain (49,99) e se invece, restando in tema, vi sentite più Barbie Girl c'è anche la versione a scacchi rosa.

I modelli più in vista

Cinta e maniche con fibbia invece per il modello di Zara, un po' più british con stampa check sul nero e senape (129 euro, misto lana). Si vede ovunque anche la giacca a check rosa pallido (Pull&Bear, 50 euro ma attenzione: è oversize ed extralunga, taglie petite astenersi), mentre Topshop lo vuole in versione baby blue (115 euro). Molto gettonati anche i modelli tartan del brand Front street 8, sfoggiati pure da qualche celebrity. Il nostro amore a prima vista è stato invece il Salma Coat di Amy Lynn, in cachemire con mantella alla Dick Tracy (99 sterline).

Gli abbinamenti

Come abbinarlo? A contrasto, con una fantasia floreale come ha fatto Kate Hudson per un'aria ricercata o semplici con jeans e maglietta come la sempreverde Katie Holmes. O con la tuta, che con i tempi che corrono sta ridiventando il pezzo forte del guardaroba.

Ultimo aggiornamento: 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA