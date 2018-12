Cappotto cammello: i modelli più belli dell'inverno /Foto

di Laura Bolasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sono capi che non appartengono alla ciclicità delle mode passeggere e meritano un posto fisso in prima fila nell’armadio.: ilè uno di questi, versatile ed elegante, è un insostituibiledel guardaroba invernale.Si indossa tutti i giorni, rivelandosi un vero passepartout da alternare senza pensieri al solito paltò nero.C’è il taglio classico, lungo e dritto; la versione a uovo, quella oversize ed il modello con la cinta. Ancora non lo avete nell’armadio? Ecco i modelli di cappotto cammello in cui investire per l’inverno 2019.Lana e Angora per questo caposaldo della moda italiana. Doppiopetto, caldo e super classico, adatto a qualsiasi occasione, questo è il modello iconico di cappotto cammello per antonomasia, un vero investimento che dura tutta la vita.Il modello strutturato di Mango ha il collo con risvolto, la cinta da stringere in vita e due utili tasche sul davanti. Lunghezza midi e spacchetto sul retro, come eleganza comanda.Dettagli maschili e cinta con singolare chiusura ad anello per il pezzo firmato dal brand low cost svedese fratello di H&M. Lo stile è casual ma raffinato, una versione rivisitata del classico cammello.Morbidissimo il Teddy Coat beige di Zara. E’ vero, non stiamo parlando del classico cappotto, ma è decisamente il modello di tendenza attuale e nella tonalità cammello rientra per diritto nella top list dei cappotti per l’inverno 2019.Sembra un Loden del 1970 il cappotto taglio vintage di Weekday. Adatto ai look più informali e non solo, aggiunge carattere e un tocco retrò anche alle più semplici delle mise.