di Veronica Timperi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'estate è in arrivo ed è tempo di cambiar testa. Via gli orpelli dell'inverno in favore di un hairstyle più fresco, con tagli cool e colori caldi. I modelli di riferimento sono le celebrities, i cui look, sempre più spesso, vengono mostrati ai parrucchieri per essere copiati fedelmente. Che siano scelte estreme o semplici spuntate, l'imperativo è essere alla moda e sfoggiare chiome à la page con gli ultimi dettami degli hairstylist internazionali. La regola numero uno è osare senza paura. In primo luogo ci si può lasciar tentare da un grande classico, il bob.Il caschetto alla Valentina di Crepax, meglio ancora se con frangetta, da qualche anno è tra i tagli più trendy. Le star lo amano e le donne osano con questa pettinatura sensuale e senza tempo. Bella Hadid lo scelto con frangia, morbido, con le punte rivolte verso l'interno. Le amanti del corto estremo possono optare per il Pixie Cut con ciuffo. Si tratta di un caschetto super corto, molto rock e glamour, da qualche stagione amatissimo anche dalle dive (tra tutte Michelle Williams). Altro trend da seguire è la frangia. Non solo per capigliature corte e medie ma anche per coloro che hanno tanti e voluminosi capelli. Ha fatto scuola a tal proposito il cut sfoggiato da Dakota Johnson nella saga di '50 sfumature', e extra liscio con frangia importante.Questo taglio è bellissimo anche in versione mossa, con onde naturali. Il must continua però ad essere il 'lob', versione moderna del bob. A differenza di quest'ultimo, è un taglio asimmetrico, sfilato, adatto a chi ha capelli spessi e fluenti. Emma Stone, Charlize Theron ed altre dive hollywoodiane lo hanno eletto come taglio proferito. È tornata di moda, poi anche la riga in mezzo sul caro e vecchio caschetto. Le amanti dei capelli da spiaggia possono andare sul sicuro con il wavy bob sia su lunghezze corte che lunghe è candidato a diventare il taglio dell'estate.