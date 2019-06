Dal foulard agli scrunchies anni 90, gli hairstyle estivi

di Laura Bolasco

Mesi trascorsi sotto cappelli e cappucci, sottoposti a phon e piastre, stretti tra fasce e sciarpe di lana: i tuoi capelli hanno bisogno di una vacanza, almeno quanto te.senza più costringerle sarà il mantra di questa estate: aiuterà i tuoi capelli a rivitalizzarsi dopo il lungo letargo invernale. In vista delladei prossimi mesi dobbiamo però prepararci a soluzioni salvavita (o almeno salva-aperitivo) per restare sempre in ordine durante lee leSe hai voglia di darci un taglio, per l’estate 2019 si può osare il(corti stile maschietto):. Ilè l’alternativa meno drastica ma di grande tendenza, adatto a capigliature, è super versatile e permette alle ciocche di asciugarsi al naturale donando l’effettoperfetto per la stagione.Per coloro che a tagliare non ci pensano minimamente,diventano indispensabili alleati per creare pettinature a prova di salsedine. Glinon li vedevamo da una trentina d’anni ma da quest’anno sono ovunque, anche al polso di Jason Momoa durante la serata degli Oscar.: tutto è concesso con gli elastici in tessuto anni 90.Trada posizionare ai lati della testa edalle linee geometriche, ilresta l’accessorio protagonista anche dell’estate 2019. Quando il vento delle Isole Eolie soffierà sui nostri capelli sarà solo il fazzoletto in seta a sventolare, fermo sulla base di code, “cipolle alte” o ovunque preferiate.