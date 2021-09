Moda, Camille Miceli è la nuova direttrice artistica di Pucci: l'annuncio di Sidney Toledano, presidente Lvmh

Cambio di vertici in casa Pucci. Camille Miceli è la nuova direttrice artistica della Maison Pucci. Lo annuncia in una nota Sidney Toledano, presidente e direttore generale di LVMH Fashion Group e membro del Comitato Esecutivo di LVMH. «Sono molto lieto di accogliere Camille Miceli in qualità di direttrice artistica della Maison Pucci. Camille - scrive Toledano - sarà in grado di scrivere una nuova pagina della storia di questa Maison dal patrimonio unico. Sono certo che la sua energia, il suo talento e la lunga esperienza acquisita nelle migliori Maison del Gruppo saranno risorse determinanti nella riuscita del nuovo progetto globale del marchio».

Dopo uno stage da Ala alla fine dei suoi studi, Camille Miceli ha cominciato la sua carriera nel 1989 lavorando nelle relazioni pubbliche per Chanel. Nel 1997 entra a far parte di Louis Vuitton in qualità di RTW Communication Director, poi nel 2002 in qualità di Fashion Jewellery Creative Director e Fine Jewellery Consultant. Nel 2009 diventa Creative Director for Fashion Jewellery and Creative Consultant for Leathergoods per la Maison Christian Dior Couture. Dal 2014 ricopre la posizione di Accessories Creative Director per la Maison Louis Vuitton. Ora, a 50 anni, è la prima donna a prendere le redini di Emilio Pucci (prima di lei si erano succeduti Julio Espada, Christian Lacroix, Matthew Williamson, Peter Dundas e Massimo Giorgetti). Ed è stata scelta anche per la sua visione strategica e la sua esperienza nel mondo accessory, il più potente cavallo di battaglia commerciale dei brand luxury.