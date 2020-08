Camicia oversize, la tendenza è rubarla a "lui" (e metterla subito in valigia)

Mai più senza camicia, meglio se è quella di lui. Con le vacanze alle porte un insospettabile must have si è insinuato quasi senza che ce ne accorgessimo nella nostra valigia: che si vada al mare o in montagna, non si parte senza la camicia oversize (spesso quella del proprio compagno). Il look non è certo l'ultima delle invenzioni: ricordiamo - solo per citarne uno iconico - quello di Carrie Bradshaw con indosso solo la camicia bianca button down di Mr. Big e la cinta Hermès.

Quest'anno però, tocca a modelli un po' meno formali: quella "check" (in soldoni, da "boscaiolo") sfoggiata tra le altre da Paola Turani e copiata da chiunque abbia messo piede dalle parti di un valle di montagna e le coloratissime hawaiane e simili che spopolano come copricostume in Salento. Insomma, c'è un motivo se Chiara Ferragni già un mese fa faceva - nella sua immensa cabina armadio - le prove con una camicia a righe firmata Etro, mentre nei negozi vintage spopolano le camicie anni Ottanta, meglio se oversize.



Se il vostro lui è restio a lasciare che vi impadroniate delle sue camicie, potete sempre puntare sull'abito chemisier (anche Meghan Markle è una grande fan) da lasciare sbottonato per la spiaggia e da abbottonare per l'aperitivo serale. O, per la montagna, riesumare uno di quei modelli all'insegna del grunge anni Novanta: non mentite, ne abbiamo tutte una nell'armadio.

