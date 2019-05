Belli a tutti i costi, in barba a discrezione e imbarazzo. Punturine e trattamenti estetici non sono più un segreto nella città dove tutto è concesso. A New York ecco il nuovo trend dei botox bar per "terapie" a base di tossina spiana-rughe e filler anti-età. In pochi mesi i clienti sono diventati sempre di più: donne e uomini, dai giovanissimi ai più anziani.

"Lo sai che puoi regalare un ringiovanimento del viso ad un amico con un buono regalo Alchemy 43? Vieni oggi in una delle nostre sedi per ottenerne uno!".Ecco una delle didascalie a margine di una foto postata sulla paginadi, il "bar estetico specializzato in cosmetica e microtrattamenti" con 4 sedi a Los Angeles e 1 a New York.«Un approccio molto statunitense, attento al lato commerciale e al glamour, che è francamente impensabile da noi: anche se non si tratta di chirurgia, i trattamenti con tossina botulinica e filler sono, in strutture adeguate e nelle mani di professionisti preparati». A dirlo è, responsabile della Divisione di Chirurgia plastica estetica e ricostruttiva presso l'Istituto neurotraumatologico italiano, e docente all'Università di Tor Vergata.Nel 2018 in Usarispetto all'anno precedente, piazzandosi - secondo l'American Society of Aesthetic Plastic Surgery - al primo posto tra le procedure estetiche. «La popolarità di queste procedure è innegabile, ma ad essere diversa è la mentalità: da noi il paziente è al centro di un sistema che punta a garantire al massimo la sua tutela», dice Basoccu ad AdnKronos.Sulla paginadi, un botox bar aperto nel quartiere Chelsea, è immortalato il loro particolare menù: un listino prezzi che varia dal microneedling (trattamento antirughe tramite induzione del collagene) fino al 'west coast lips' (le iniezioni di acido ialuronico alle labbra).