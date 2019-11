Bella Hadid dona 600 alberi: "compensa" emissioni dei suoi voli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cuore verde quello di Bella Hadid : la modella ha comunicato ai suoi quasi 27 milioni di followers su Instagram che compenserà le emissioni di carbonio che sono state emesse a causa dei suoi viaggi piantando 600 alberi.«Ho donato 600 alberi da piantare, 20 per ogni volo che ho preso negli ultimi 3 mesi e probabilmente continuerò per il resto dell’anno - ha scritto nel post - - Mi rende triste quanto il mio lavoro influisca sull’impatto ambientale e su quanto i cambiamenti climatici stiano distruggendo il pianeta».La modella ha condiviso l'immagine illustrata di una donna seduta a gambe incrociate coperta di piante insieme a schermate di informazioni sull'importanza degli alberi nella foresta pluviale amazzonica e nelle foreste della California.Ha anche aggiunto uno screenshot del suo carrello OneTreePlanted, che mostra che ha acquistato 280 alberi da piantare in California e 320 per l’Amazzonia.OneTreePlanted è un'organizzazione no profit che lavora per piantare alberi in Nord America, America Latina, Africa e Asia. L'organizzazione si definisce una "organizzazione benefica per l'ambiente" e pubblicizza un costo di 1 dollaro ad albero.Hadid ha aggiunto nel suo post che Madre Natura ha bisogno di un po' d'amore e ha chiesto ai suoi followers una guida su quali altre aree, oltre all'Amazzonia e alla California, si dovrebbero donare alberi.La reprimenda Green nei confronti dei vip e del loro utilizzo di jet privati arriva da lontano. Il primo a esserne colpito è stato proprio il più impegnato a Hollywood in tematiche ambientaliste: Leonardo DiCaprio, nel 2016, è salito su un aereo non di linea, da Cannes a New York, per ricevere il premio Riverkeeper FIshermen’s Ball, una campagna per l’acqua pulita.Nell’estate del 2019, il Daily Mail ha pubblicato una foto del principe Harry e della duchessa Meghan con il piccolo Archie (allora di 3 mesi) al ritorno in Gran Bretagna dalle vacanze a Ibiza, in arrivo con un jet privato. Anche qui, strali per le campagne sulla sostenibilità promosse dalla coppia reale, in contrasto poi con lo stile di vita.