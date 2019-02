Chiara Ferragni, con la Beauty Bites lezioni di trucco: ma servono 650 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le fan di Chiara Ferragni non aspettavano altro da mesi: oggi 9 febbraio è il giorno del primo appuntamento con Beauty Bites, la masterclass a tema beauty e make-up ideata dall'influencer insieme al'amico e truccatore di fiducia Manuel Mameli. Insieme a Chiara Ferragni e Manuel, sul palco del teatro Vetra di Milano per l'occasione trasformato in pieno stile Ferragni, anche L'Estetista Cinica Cristina Fogazzi nel ruolo di "disturbatrice".La lezione di trucco per imparare i segreti di bellezza diha una durata di 4 ore e sono previsti due appuntamenti, uno il 9 e l'altro il 10 febbraio: inizialmente Mameli e la ferragni avevano previsto una sola data, ma considerata la reazione del pubblico, che ha fatto il tutto esaurito dei biglietti in pochi giorni, si è pensato a un raddoppio. Tre diverse tipologie di biglietti: i Vip Tickets da 650 euro, gli Exclusive da 450 e Regular da 350.