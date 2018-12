Bar Rafaeli finisce nei guai con il fisco: la top model rischia grosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guai perLa top model è stata presa di mira dalperché per anni avrebbe mentito sulla sua residenza e sui beni in suo possesso. False dichiarazioni, anche sul Suv di lusso, e riciclaggio di denaro hanno portato a incriminarla.I punti di cui viene accusata sono diversi. Innanzitutto, secondo i media israeliani, tra cui il Jerusalem Post, la top model avrebbe mentito per anni al fisco dichiarando di trascorrere la maggior parte della vita fuori dal Paese, evitando così di pagare le tasse.In secondo luogo, Rafaeli non avrebbe dichiarato beni per ingenti somme. Come il caso del Suv di lusso, ottenuto come un regalo legato al suo lavoro, ma mai dichiarato in suo possesso: non l'avrebbe pagato e avrebbe usato la propria immagine per fare promozione alla casa automobilistica. Infine,un altro punto su cui si sono concentrate le indagini è il pagamento di un designer da parte della modella, con una cifra molto inferiore del valore reale del lavoro.