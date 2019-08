La giacca must per i primi freddi autunnali

di Laura Bolasco

Ci sono due tipi di: coloro che al primo grado sotto i 30 vacillano e finiscono per procrastinare il cambio di stagione a gennaio e la cerchia di chi già verso metà agosto inizia a fare spazio nell’armadio ai nuovi. La mezza stagione però non guarda in faccia nessuno: stivali al ginocchio e maglioncini dalle maniche a sbuffo sono già nelle vetrine dei negozi pronti a sostituire abiti in lino e strappy sandal metallizzati di Zara. A proposito di, tra pantaloni cargo e vestiti midi resta ancora un’importante incognita da scoprire: cosa indosseremo sopra ai maglioncini oversize durante le frizzanti serate di settembre? Il popolo fashion del web in questo senso ha già dato il suo verdetto.dal taglio anni '90 saranno in(o). Il trend in questione vive il suo massimo potenziale sotto forma di, dalle impunture evidenziate a contrasto e tante, tantissimene aveva già dato prova prima dell’estate con una giacca in pelle color burro (a cuisi è ispirato realizzandone una versione simile) che era diventata un must have tra celebrity e influencer, ma per settembre 2019 ci hanno pensatocon un modello oversize carico di frange perfetto da indossare con jeans e stivaletti pitonati.ricalca ilproponendo unai polpacci senza collo da indossare con la cinta in vita, mentre“punta” alle stelle per la giacca rock più glamour del mercato. Il, di qualunque sfumatura sia la tonalità, resta il modello preferito di sempre e quest’anno si abbina agli abiti lunghi in stampa bohémien. La giacca di camoscio è inoltre un capo facilmente reperibile in qualsivoglia: acquistarne una usata non solo sarà un atto eco-sostenibile ma donerà un fascino vintage (per davvero) a tutte le vostre mise autunnali.