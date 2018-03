Can someone explain to Asos how swimsuits work pls pic.twitter.com/FprMU7nzYo — Amna (@AGlasgowGirl) 1 marzo 2018

It looks like this ‘non swimable swimwear’ is becoming a thing 😟 pic.twitter.com/4tI0cKqz6k — Heather (@MissHeatherF21) 2 marzo 2018

Il nuovo costume da bagno venduto dae prodotto daha lasciato gli acquirenti abbastanza confusi. Tra i dettagli del prodotto che compaiono sul sito ufficiale del marchio, infatti, c'è anche scritto: "Non può essere indossato in acqua"."Qualcuno potrebbe spiegare ad ASOS come funzionano i costumi da bagno?" e "Sembra tremendamente scomodo" sono solo alcuni dei messaggi comparsi sui social per commentare l'ironia del fatto."È bianco, forse hanno paura che diventi trasparente?", azzarda qualcun altro.PrettyLittleThings ha risposto alle perplessità dei clienti, postando un messaggio sui social: "Il capo è più un abito che un costume da indossare per andare a nuotare. Vista la delicatezza dell'abbellimento, non raccomandiamo ai clienti di indossarlo in acqua."Al prezzo di 35£, pare che il costume non-costume sia più adatto a chi preferisce rimanere a bordo piscina. La moda dei costumi da bagno che non svolgono la loro primaria funzione, comunque, sembra starsi diffondendo rapidamente.