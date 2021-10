Asia Argento, modella "romantica" per Lanvin alla Paris Fashion Week

Asia Argento modella d’eccezione, ospite inaspettata sul catwalk alla Paris Fashion Week. L’attrice in passerella da Lanvin, in occasione della presentazione della collezione P/E 2022: tanti i vip che hanno partecipato all’evento. Asia ha indossato un abito nero in chiffon trasparente con paillettes, i suoi tatuaggi protagonisti dell’effetto vedo non vedo. Una mise sensuale, addolcita dai capelli sciolti sulle spalle e dalla micro bag a forma di cuore. La Argento ha sfilato per l’amico Bruno Sialelli, direttore creativo di Lanvin, e lo ha poi ringraziato su Instagram. A chiudere il défilé nientemeno che la Venera Nera: la splendida supermodella e neo mamma Naomi Campbell.