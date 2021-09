Armani: «Dopo 11 anni torno a Dubai con la mia One Night Only». Era stata annullata per Covid, festeggia 10 anni di hotel

Dopo l'annulamento per Covid, Giorgio Armani può tirare un sospiro di sollievo: la One Night Only si farà. «L'evento si svolgerà in concomitanza con l'Expo 2020 e sarà anche l'occasione per celebrare il decimo anniversario dei miei Armani Hotel»: così Re Giorgio annuncia la "One night only" che si terrà a Dubai il prossimo 26 ottobre. La serata speciale, con lo stesso format proposto in altre città del mondo, che vede al centro una sfilata, era stata pensata in occasione del decimo anniversario dell'apertura degli Armani hotel di Milano e Dubai e si sarebbe dovuta tenere nel novembre 2020, ma era stata poi sospesa per la pandemia. Ora l'annuncio della nuova data, nella città che ospiterà a partire dal primo ottobre 2021 l'Expo 2020, anch'essa ripianificata a causa del Covid. Le One Night Only hanno toccato fino a oggi alcune delle città più importanti del mondo - Londra nel 2006, Tokyo nel 2007, Pechino nel 2012, Roma e New York nel 2013, Parigi nel 2014.

«Sono molto felice - commenta Armani - di tornare dopo undici anni a Dubai con una delle mie One Night Only itineranti, annullata a causa dell'emergenza sanitaria».