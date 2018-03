Apritimoda a Firenze con le grandi maison italiane

di Ughetta Di Carlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Visitare i luoghi dove prendono vita i capi dei nostri sogni, diventa un tour. Dopo il grande successo dello scorso ottobre a Milano, con oltre 15000 visitatori, questo fine settimana tocca a Firenze aprire le porte di Atelier, musei, laboratori e palazzi storici di Firenze con visite gratuite, libere o guidate su prenotazione. Apritimoda è in corso oggi e domani nel capoluogo toscano e in altre città toscane con 13 brand partecipanti. Così l'evento apre alla città i luoghi nascosti e spesso inaccessibili dei più importanti atelier di moda, laboratori di profumo e non solo.Si va dalla bottega di Aquaflor che mostrerà la collezione privata del maestro profumiere Sileno Cheloni, con 1.500 essenze rare, all'atelier Aquazzura con le sue scarpe favolose, e ancora Palazzo Pucci, sede della maison Emilio Pucci sino al 2017, con un pop-up cafè, una boutique e un bookshop, il palazzo di Enrico Coveri, dove visitare la sartoria in cui vengono realizzati i capi in paillettes con la nota lavorazione tricot e il quartier generale di Ermanno Scervino a Bagno a Ripoli.E poi Gucci Garden, la bottega-atelier di Loretta Caponi e quella del maestro profumiere Lorenzo Villoresi. Visite guidate del museo Salvatore Ferragamo con la mostra 1927 Il ritorno in Italia, e dell'Officina profumo farmaceutica Santa Maria Novella nel suo antico negozio.Stefano Ricci - famoso anche per le iconiche camicie colorate di seta cucite per Nelson Mandela - apre le porte dell'Antico setificio fiorentino, che conserva un orditoio settecentesco, realizzato su disegno di Leonardo Da Vinci. Al Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti a fare da guida sono gli studenti delle scuole di moda di Firenze nella sezione “Tracce: dialoghi ad arte nel museo della moda e del costume” che mette a confronto importanti capi iconici della moda italiana e con opere d’arte moderna e contemporanea dalla Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti.E per chi oltre alla moda vuole saziarsi di cioccolata, fuori Firenze c’è la visita al laboratorio del cioccolato di Amedei che aprirà la sua sede a Pontedera (Pisa), mostrando lavorazioni che risalgono alla fine dell'Ottocento.Visite libere e gratuite o visite guidate su prenotazione sul sito www.apritimoda.it Ogni visita rispecchia lo stile, la creatività e il modo di raccontarsi di ciascuna maison.Firenze è da sempre grande protagonista della moda italiana, ancor prima di Roma e Milano è nel capoluogo toscano nel 1951 che è nata la sfida con Parigi, lanciata dalle maison chiamate da Giovanni Battista Giorgini a sfilare nella Sala Bianca di Palazzo Pitti. Da allora Firenze ha mantenuto e confermato un primato in termini di raffinatezza, artigianalità e creatività, che ne fanno una delle capitali della moda e del lusso a livello internazionale.APRITIMODA è il frutto dello sforzo comune dei promotori, delle maison e dei partner, nonché della passione degli studenti e della partecipazione del pubblico locale e internazionale.A ideare il progetto, un anno fa quasi per gioco, è stata Cinzia Sasso, che ricorda come la moda sia uno degli assi portanti della nostra economia con un fatturato di 87 miliardi di euro, una crescita dell'export del 6% nell'ultimo anno, una reputazione in grande crescita. “APRITIMODA è il modo per far avvicinare il grande pubblico a questo patrimonio. Iniziative come questa sono l'esempio di come è possibile e utile a tutti fare sistema, mettere cioè insieme la forza di marchi diversi, uniti dall'interesse comune di difendere e diffondere l'unicità e la grandezza del Made in Italy”.È oggi universalmente riconosciuto che la moda rappresenti un patrimonio di inestimabile valore: un patrimonio misurabile non solo in termini economici, ma anche in termini culturali e persino artistici. Proprio per questo è importante aprire le sedi e i palazzi, fino ad oggi inaccessibili, dove gli stilisti e tutto l’articolato mondo delle professioni lavorano quotidianamente. Anche Roma è ricca di luoghi e palazzi dove pullula la creatività e l’intellighenzia del fashion system, e sarà sicuramente la prossima tappa del tour.