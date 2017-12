Dagli anni '90 con furore: tornano le scarpe Buffalo

di Laura Bolasco

Era ile leerano in vetta alle classifiche musicali di mezzo mondo.in ogni dove,, e alte, ma che dico,che sollevavano le cinque cantanti a svariati centimetri da terra. Ledivennero marchio di fabbrica di quello che non fu solo un fenomeno mondiale, ma un vero e proprio simbolo di un’epoca decisamentee destinata a fare ritorno. E quel momento sembra essere arrivato. Il, la, lee le scarpe con il:siamo tornati ufficialmente negli anni 90.Il brand inglese, nato alla fine del 1970, era specializzato nella realizzazione di stivali da cowboy e solo un decennio dopo iniziò la produzione di un modello sportivo a cui successivamente vene aggiunta la famosa zeppa che ne decretò il successo smisurato. Di fattoe co. non furono le sole ad accogliere con entusiasmo il nuovo trend. Dapassando per, è il caso di ricordarlo, gli, tutte le celebrities, all’epoca social-free, furono immortalate con indosso il modello classicoche regalava, e non proprio discretamente, ben sette centimetri in altezza.Quasi venti anni più tardi la Buffalo ripropone lo stesso prodotto ma in materiali migliori e innovativi e cavalcando l’onda amarcord promette di tradurre lo spirito degli anni 90 alla nuova generazione. Lo stile sarà resta quello originale dell’iconica scarpa ma verrà realizzata anche una nuova versione leggermente più bassa, per adeguarsi alle nuove tendenze. Nuovo anno, vecchio trend? Noi siamo pronti a scommetterci.