Un anello per ogni dito come Levante, il must have della primavera spopola su Instagram

Eravamo ancora intente a sbrogliare tutte le - numerose - collane che indossiamo in serie da un paio di estati che quasi non ci siamo accorte del nuovo, ingombrante mood a tema gioielli che pervade social, tv e nostre conoscenti in generale. Ciò che vorremmo veramente avere per le mani la prossima primavera (oltre a una meta estera da raggiungere con un volo low cost, ma quello vale sempre) è una sequenza infinita di anelli: nella nostra Wishlist, per la precisione, ce n'è uno a ogni dito nemmeno fossimo Levante sul palco dell'Ariston.

Si perché se i look della cantante di Tikibombom a Sanremo 2020 non ci sono proprio rimasti impressi ciò che realmente ha fatto furore sui social sono stati i suoi anelli colorati, cinque e più a ogni mano, che tra l'altro sfoggia quotidianamente e non solo per le "occasioni speciali". E un altro fan del mood bohémien - un po' "zingara che fa le carte" un po' rockstar anni Settanta - è Alessandro Michele di Gucci il quale da appassionato di antichità ne possiede alcuni estremamente vintage.

Ora non fiondatevi nel primo negozio fast fashion che trovate davanti, soprattutto perché nella maggior parte dei casi tutti gli anelli della confezione che acquisterete a 10 euro diventeranno neri dopo il primo lavaggio di mani (detto ciò, Asos ne propone alcuni oro con pietre verdi molto carini).



Per noi la ricerca del giusto set è lunga, laboriosa e carica di significato (quanto sarebbe bello che ognuno vi ricordasse qualcosa?) e passa per le piccole gioiellerie e i negozi vintage della vostra città, ma se proprio non avete tempo Pandora propone lo stesso modello in diverse tonalità di colore, mentre quelli di El Rana a tema Sacred Heart si abbinano benissimo l'uno con l'altro. Provare per credere.



Ultimo aggiornamento: 15:53

