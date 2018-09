di Gustavo Marco Cipolla

Amazon Moda e Vogue Italia insieme per un progetto speciale che coinvolgerà Milano e gli appassionati dello shopping online. E consentire così ai fashionistas di apprezzare lo stile di Vogue sulla piattaforma di e-commerce con un evento digitale che permetterà anche a chi non si trova nella città meneghina di poter scegliere tra le numerose collezioni dei più noti brand,selezionati dalla Bibbia della moda, con un semplice click. Un'ampia scelta delle crezioni per il prossimo autunno-inverno sarà esposta con una preview il prossimo 13 settembre a Palazzo Morando durante la Vogue for Milano 2018.Sui capi e gli accessori in esposizione sarà applicato uno SmileCode che reindirizza alla pagina del prodotto garantendo un'esperienza di shopping semplice e smart. Si passa dal casual wear ad un abbigliamento più sofisticato e, dalla mezzanotte del 13 settembre fino al 13 ottobre, l'acquisto sul web sarà possibile grazie al link dedicato www.amazon.it/vogueformilano2018. «La moda è in continuo mutamento ed è lo specchio dei cambiamenti sociali, politici e di stile. Anticipa e interpreta i tempi dettando tendenze e stili di vita. La possibilità di collaborare con Amazon è un occasione unica di visibilità per i brand.Vogue Italia ha scelto per Amazon abiti e accessori delle collezioni fall-winter 2018/19. La “Selection by Vogue Italia" si potrà acquistare online e sarà presentata in anteprima a Palazzo Morando durante la Vogue for Milano», ha dichiarato, deputy director special project of Vogue Italia e head of Vogue Talents.Per, vice-presidente di Amazon Moda Europa «lavorare con questa rivista così iconica e acclamata a livello internazionale è un grande onore. Siamo davvero entusiasti di poter ispirare coloro che amano la moda in tutta Italia con questa collaborazione e siamo fiduciosi che questa selezione speciale, che includerà brand come Tommy Hilfiger ma anche i private brand di Amazon Moda come Truth&Fable, possa piacere ai lettori di Vogue Italia e ai nostri clienti». Una vasta gamma di marchi e tante opzioni di spedizione, inclusa la consegna illimitata in un giorno per gli addicted di Amazon Prime. Non c'è che da scegliere e divertirsi ad acquistare tra le innumerevoli proposte selezionate da Vogue e che, di sicuro, saranno di tendenza per la prossima stagione.