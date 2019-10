Lutto nel mondo della. Si è spenta questa notte nella sua villa di Tragara, l'ultranovantenne inventrice dellache lo scrittore Roberto Ciuni definì in un suo libro «La Regina della Piazzetta». La stilista couturière caprese ha dato un'impronta importante alla moda del secolo scorso attraverso la boutique sartoria aperta dalla mamma Mariuccia. Con lei nacque lo «» adottato dalla clientela amica, da, da; per la first lady creò gli hot pant che divennero un'icona nel guardaroba di Jackie., la boutique che chiude come una quinta di teatro un angolo della, ha mantenuto sempre lo stesso nome sin da quando la capostipite Mariuccia aprì i battenti del suo atelier sartoria mentre nel mondo imperava la moda francese. Adriana ha saputo trasferire la sua eleganza anche alle figlie Francesca, Luciana e Cristina che hanno continuato a portare il marchio e il nome della Parisienne e lo «Stile Capri» nel mondo. La boutique che è stata aperta in Piazzetta agli inizi del Novecento ha superato il secolo di vita conservando sempre il nome La Parisenne ed oggi la terza generazione della famiglia continua la tradizione dei capistipite con Luca e Alessandro, i nipoti di Adriana. I funerali si terranno domani 12 ottobre nella Chiesa di Santo Stefano in Piazzetta.