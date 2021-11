Adele, il vestito con le fragole alla festa per l'album: spunta il legame con Meghan e Jill Biden

Niente banane e lamponi, piuttosto limoni e fragole. La tendenza (che saremmo molto tentati di intitolare "macedonia") è ormai realtà ed è firmata Oscar De La Renta e sfoggiata da teste quasi coronate, first ladies nonché l'artista del momento: Adele.

Adele e l'abito da party

Andiamo con ordine: la cantante per il party di lancio del nuovo album "30" ha scelto un abito firmato dalla maison americana con una fantasia fruttata e rami di paillettes. Sembrano fragole quelle che tempestano il minidress da cocktail dal taglio asimmetrico di cui la spiritosa Adele ha condiviso alcuni scatti: in particolare uno che la vede "strizzata" nel vestito che il suo staff la aiuta a indossare. Si tratta di un abito della collezione primavera-estate 2022, prezzo di cartellino oltre settemila dollari, che guarda caso è gia andato sold out.

Limoni per Meghan e Jill Biden

Ma la fantasia fruttata firmata De La Renta ha dei precedenti, e non qualsiasi: l'abito della collezione precedente, a fantasia di limoni, è stato indossato da Meghan Markle per una puntata video del suo podcast con il principe Harry subito dopo l'intervista "esplosiva" con Oprah Winfrey. Un modello midi certamente più adatto al giorno che a un party, così come - udite udite - quello indossato dalla First Lady americana Jill Biden il 29 aprile scorso, quando insieme al marito presidente ha lasciato la Casa Bianca per andare in Georgia.