Abiti in maglia, il vestito maglione è must have per l'inverno: ecco tutti i modelli e dove trovarli

Esistono maglioni che non sono solo maglioni. No, non siamo impazziti durante le vacanze di Natale: stiamo parlando dello "sweater dress", l'abito in maglia che, dopo svariati anni, è tornato a spopolare all'alba del 2020 e quindi anche nella nostra Wishlist. Caldo, comodo e abbastanza oversize da nascondere gli eventuali chili di troppo accumulati durante pranzi e cenoni vari. Lo amano un po' tutti, dalla vostra collega d'ufficio alle celebrities: Priyanka Chopra se lo mette pure sulla neve, perché chi ha deciso che in settimana bianca bisogna ingolfarsi nella tuta da sci non capiva niente delle ultime tendenze.

Il modello must dell'inverno è però quello indossato da Eva Chen, la responsabile della moda per Instagram alla scorsa Paris Fashion Week: lunghezza midi, leggermente oversize, da accessoriare con cinta importante e stivali al ginocchio. Ma anche la versione corta sopra il ginocchio è perfetta con un paio di calze ultracoprenti.

Se vi state già facendo prendere la mano e pensate di rivisitare il maglione più ampio che avete, fermatevi subito. Un pullover normale non funziona perché nel 90% dei casi la linea che in principio potrebbe sembrarvi adatta griderà vendetta quando meno ve lo aspettate scoprendo tutto ciò che non volevate mettere in mostra (sì, avete capito). Meglio cercare un modello adeguato, come quello basic di Pimkie (29.99 euro) disponibile total black oAnche se quelli che ci piacciono di più sono alla caviglia con spacco laterale: c'è la versione di &Other Stories (58,50 euro) blu come il colore più gettonato dell'inverno o il camel di Topshop (67,99 su Asos) , con collo alto e spacco audace da sfoggiare con i nuovi stivali al ginocchio che avrete sicuramente acquistato con i saldi. E spopolano anche i due pezzi: quello bordeaux di Max&Co senza maniche con scalda cuore (259 euro) o quello porpora di River Island composto da gonna e maglia collo alto.